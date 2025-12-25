Tata Werneck reúne amigos e familiares em tarde de piscina e karaokê - Reprodução/Instagram

Rio - Tata Werneck, de 42 anos, reuniu amigos e familiares nesta quinta-feira (25) para uma tarde de karaokê e diversão na piscina, aproveitando o dia ensolarado de Natal. A apresentadora compartilhou registros do encontro nas redes sociais e mostrou momentos descontraídos da celebração.

Entre os presentes estavam o marido, Rafael Vitti, os sogros e o cunhado, Francisco Vitti. A reunião também contou com a presença das atrizes Marina Moschen e Kizi Vaz, que se juntaram à celebração.

Enquanto Rafael curtia a piscina ao lado da família, Tata soltava a voz com as amigas no karaokê. No repertório, não faltaram sucessos como “Coração Radiante”, do Grupo Revelação e Baby One More Time”, de Britney Spears. A comediante ainda se arriscou em “Não Ter”, de Sandy & Junior, dupla da qual é fã declarada.

Em outra publicação no feed, Tata divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo brincando com o cunhado. Enquanto Francisco tirava um cochilo no sofá, ela se aproximou cantando “Espelhos D’Água”, de Patricia Marx. “Desculpa atrapalhar o seu trabalho…”, escreveu na legenda. O cunhado respondeu em tom bem-humorado: “Não se pode trabalhar em paz mais…”.

Nos comentários, seguidores entraram na brincadeira. “Eu amo que qualquer folga ou férias na família da Tata tem karaokê”, escreveu um fã. Outra seguidora comentou: “Já rindo de canto de boca, sabendo a cunhada que tem”.