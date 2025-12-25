Ariana Grande - Reprodução / Instagram

Publicado 25/12/2025 12:50

Rio - O Natal deste ano contou com o compartilhamento da celebração de muitos famosos pelas redes sociais, como pelo Instagram e pelo X (antigo Twitter). Entre o brilho de Hollywood e o calor dos trópicos, a noite foi marcada por muitos conteúdos publicados.

Nos Estados Unidos, o astro Terry Crews divertiu os fãs com sua energia contagiante em um vídeo com vários looks natalinos, enquanto Ariana Grande optou por uma estética clássica e minimalista. No cenário pop internacional, Karol G posou de mamãe Noel em uma praia e ROSÉ, do BLACKPINK, encantou com registros elegantes. Até a diva australiana Kylie Minogue apareceu deslumbrante com look natalino em um vídeo.



No Brasil, as mansões se transformaram em verdadeiros cenários de cinema. Gusttavo Lima e Andressa Suita abriram as portas de sua fazenda em Goiás para uma festa luxuosa, enquanto Ticiane Pinheiro e César Tralli deram uma aula de elegância e serenidade com as filhas Rafa e Manu. Sabrina Sato e Nicolas Prattes celebraram a noite em família também, como mostram em registros.

Na ala dos jornalistas, William Bonner e Natasha Dantas preferiram a discrição de uma ceia íntima, já Fátima Bernardes reuniu os filhos junto ao parceiro Túlio Gadêlha.



A música brasileira também esteve muito bem representada. Ivete Sangalo, na Bahia, posou com a família e com os seus três filhos. "Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um feliz Natal! Muito amor e paz para todos nós", escreveu em legenda. Ludmilla e Brunna também posaram com a filha Zuri.

O sertanejo e o piseiro mostraram sua força com Murilo Huff, Xand Avião e o jovem João Gomes dançando com a sua mulher Ary Mirelle. Já Leo Santana e Lore Improta, que mostra a barriguinha à espera do segundo filho, posaram com a pequena Liz. Entre os casais de longa data Márcio Garcia, Kaká, Felipe Simas e a dupla Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros reforçaram a importância da tradição e da união sólida.



A noite ainda teve espaço para o bom humor de Gil do Vigor com a sua família. Aconteceu também o primeiro natal como mães de Niina Secrets com a sua filha Elisa e de Mariana Rios com o seu filho Palo.

O cinema e a TV foram representador pelo casal Taís Araujo e Lázaro Ramos. Para fechar com chave de ouro, o clã Silva se reuniu em torno de Faustão, com seu filho João Silva compartilhando registro que mostra a saúde de seu pai.

No futebol, teve registros de Neymar com Bianca e as meninas Mavie e Mel, e Vini Jr. com a namorada Virginia.

De Isis Valverde a Kylie Minogue, o Natal de 2025 foi, acima de tudo, uma vitrine de esperança e muita luz para os fãs que acompanharam cada detalhe através das telas.

