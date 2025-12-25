MC Cabelinho e Giovanna Mendes terminam namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2025 17:28

Rio - MC Cabelinho e Giovanna Mendes terminaram o namoro após quase um ano de relacionamento. Os rumores do fim ganharam força na manhã desta quinta-feira (25), quando fãs perceberam que o rapper deixou de seguir a então namorada nas redes sociais e apagou todas as fotos em que aparecia ao lado dela em seu perfil.

O casal havia assumido publicamente o relacionamento em dezembro do ano passado. Na ocasião, MC Cabelinho surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto beijando Giovanna. Sem citar o nome da jovem, o artista usou apenas emojis de coração e aliança na legenda da postagem.

Giovanna Mendes, que não é figura pública, divide residência entre a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e a cidade de Nice, na França. Ela chegou, inclusive, a ser mencionada em uma música do cantor.

Na faixa “Ninguém é Perfeito”, presente em seu álbum lançado em 2024, MC Cabelinho canta: “E eu tô quieto no meu canto aprendendo inglês, conheci uma novinha que fala francês”.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o término.