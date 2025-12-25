Faustão aparece sorridente curtindo o Natal em família - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2025 15:05

Rio - Fausto Silva, de 75 anos, apareceu sorridente ao celebrar o Natal ao lado da família, na madrugada desta quinta-feira (25). O registro raro foi compartilhado nas redes sociais pelo filho, João Silva, de 21 anos, que surge abraçando o apresentador durante a confraternização.

Na legenda da publicação, João brincou com a semelhança do tio com o ator norte-americano Robert De Niro. “Maior privilégio do mundo passar o Natal com estas duas lendas: meu pai, Faustão, e meu tio Robert De Niro”, escreveu.

A imagem repercutiu entre fãs e amigos famosos, que celebraram o momento especial. Entre eles, Luiz Caldas, Rogério Flausino e Carol Miarelli deixaram mensagens de carinho ao apresentador, que passou por quatro transplantes de órgãos nos últimos dois anos.

Silvia Abravanel também comentou a publicação: “Feliz e abençoado Natal, João e família mais que preciosa. Foto linda de viver”. Já o humorista Rodrigo Scarpa se mostrou animado com o registro: “Que legal! Manda um abração pra família e diz pro Fausto que ele tá com cara de 40 anos. Feliz Natal!”.