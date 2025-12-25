Isabel Veloso acorda de coma após um mêsReprodução/Instagram
'Consciente e emotiva’: Isabel Veloso acorda de coma após um mês
Influenciadora deve ser extubada em breve
Mariana Rios compartilha registros do parto do primeiro filho
Publicação celebra a chegada de Palo e o primeiro Natal em família
Tata Werneck reúne amigos e familiares em tarde de piscina e karaokê
Apresentadora diverte seguidores ao brincar com o cunhado durante cochilo
MC Cabelinho e Giovanna Mendes terminam namoro
Cantor deixou de seguir a ex e apagou fotos do casal nas redes sociais
'Ano mais desafiador': filho de Milton Nascimento celebra o Natal com o pai
Família celebra o fim de um ano marcado por desafios na saúde do cantor
Ivete Sangalo celebra o Natal com Daniel Cady um mês após o divórcio
Postagem gera grande repercussão entre seguidores
