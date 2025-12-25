Isabel Veloso acorda de coma após um mêsReprodução/Instagram

Rio - Isabel Veloso, de 19 anos, despertou do coma após permanecer dias entubada na UTI. A boa notícia foi confirmada nesta quinta-feira (25) pelo pai e pelo marido da influenciadora, que está internada desde o dia 27 de novembro.
Segundo Lucas, marido de Isabel, a jovem apresenta evolução positiva no quadro clínico. “Ela está bem, consciente, bastante emotiva e chorando, o que é compreensível. Amanhã, vai passar pelo procedimento para retirada do tubo, que incomoda demais”, explicou.
O pai da influenciadora também celebrou a melhora por meio das redes sociais. “Nossa princesa está acordada! Bem cuidada, forte e gigante na fé e na luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações. Deus está conosco”, escreveu.
Isabel passou por um transplante de medula óssea no dia 24 de outubro e recebeu alta antes do prazo inicialmente previsto. Apesar de ter reagido bem ao procedimento, ela precisou ser internada novamente na UTI em 27 de novembro após sofrer uma crise respiratória. Com o diagnóstico de pneumonia grave, a jovem foi entubada na madrugada do dia 3 de dezembro, permanecendo sedada desde então.