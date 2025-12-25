Ivete Sangalo celebra o Natal com Daniel Cady um mês após o divórcio - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo celebra o Natal com Daniel Cady um mês após o divórcioReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2025 15:42

Rio - Ivete Sangalo, de 53 anos, surpreendeu os seguidores ao celebrar a noite de Natal ao lado do ex-marido, Daniel Cady, de 40. O reencontro em família aconteceu pouco menos de um mês após o anúncio oficial do divórcio do casal, divulgado no dia 27 de novembro.

No registro compartilhado nas redes sociais, também aparecem os três filhos dos dois: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7, além de um grande grupo de familiares.

“Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um feliz Natal! Muito amor e paz pra todos nós”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

A imagem gerou grande repercussão entre os fãs, que comentaram sobre a reunião do ex-casal. “Quem é do time ‘volta casal’? São tão lindos juntos!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Geminiana é isso… não guarda mágoa de ninguém!”. Já uma terceira elogiou: “Amei ver o Daniel aí com ela e os filhos”.