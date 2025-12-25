Tadeu Shmidt, a mulher Ana Cristina Schmidt e as filhas Laura e Valentina, e Christiano Donnelly Vaz (namorado de Valentina) - Reprodução / Instagram

Tadeu Shmidt, a mulher Ana Cristina Schmidt e as filhas Laura e Valentina, e Christiano Donnelly Vaz (namorado de Valentina)Reprodução / Instagram

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt celebrou a noite de Natal rodeado pela sua família e amigos, e publicou alguns momentos no Instagram nesta quarta-feira (24). Dias antes, Tadeu publicou um vídeo montando a árvore de Natal, mas revelou que não passaria a data em casa, mas sim em Edimburgo, Escócia, onde está com a sua família.



"Feliz Natal! Meu desejo é que todos possam ter uma noite tão legal quanto a nossa! Reunimos família e amigos - alguns grupos nem se conheciam, mas todos tinham conexão com os Schmidts… e foi demais! Imagine um amigo oculto com pessoas que você conheceu no dia anterior! Foi muito divertido! Muita gente querida reunida, muito amor, momentos inesquecíveis! E ainda participamos da tradição da família amiga, de fazer capeletti na véspera do Natal. Que demais! Feliz Natal!", escreveu na legenda da publicação.

Diferente das decorações milimetricamente planejadas por designers, a árvore de Natal da família Schmidt é uma verdadeira "viagem no tempo". Tadeu fez questão de mostrar que cada enfeite tem uma história: são lembranças de viagens, do trabalho, dos animais de estimação, entre outros .



Nas fotos oficiais da noite, o que chamou a atenção foi a simplicidade, a alegria genuína e o fato da família e amigos combinarem os suéteres ficando iguais.



Fãs fizeram comentários carinhosos. "Muito especial!", comentou uma seguidora; "Amei a criatividade dos 'looks', abrilhantaram. Feliz Natal a todos e aos novos membros da família", elogiou outra pessoa; "Feliz Natal, família linda", desejou mais um fã.

