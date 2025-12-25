Rio - A família de Viih Tube e Eliezer comemorou junto a noite de Natal e os influenciadores publicaram os preparativos no Instagram nesta quarta-feira (24).
Diferente do que muitos imaginam, Eliezer assumiu o posto de chef e compartilhou com os seguidores os bastidores da ceia. Ele contava com a ajuda da sogra, mas ela ficou na piscina com a filha e os netos. "E a minha sogra que me deixou na mão no dia do Natal? O combinado era fazermos a ceia juntos e ela simplesmente não compareceu na cozinha".
O ex-BBB mostrou que leva jeito na cozinha ao preparar clássicos como o famoso pavê, sobremesa tradicional na mesa de muitos brasileiros. Ele ensinou o passo-a-passo de como fazer e montar o doce.
A decoração da casa estava deslumbrante e a árvore de Natal recebeu uma estrela e um laço enormes no topo. Viih estava com um vestido vinho e Eliezer estava com blusa vermelha combinando com Ravi, já Lua estava com um vestido vermelho também.
"Obrigada Jesus por estar no nosso lar, na nossa família e em tudo nas nossas vidas", escreveu Viih na legenda da publicação.