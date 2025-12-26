Rio - O clima de Natal na casa de Viih Tube e Eliezer ganhou um capítulo especial e decisivo nesta quarta-feira (25). Os influenciadores compartilharam com os seus seguidores, no Instagram, uma estratégia clássica para o desenvolvimento da pequena Lua, de 2 anos: a despedida das chupetas. Para tornar o processo menos traumático, o casal contou com uma ajudinha do Papai Noel.
"Simplesmente a Lua negociando as chupetas com o Papai Noel. A mini diva entrou na negociação focada com tudo muito bem definido, persistiu no argumento e no final se deu bem. Uma aula para a gente. Para quem não acompanhou, estamos desde julho falando para ela que Papai Noel viria entregar os presentes que ela quer, só que iria levar as chupetas dela, porque precisamos tirar e tentar ser o menos traumático possível", Viih Tube escreveu na legenda do vídeo publicado.
Lua tinha 7 chupetas e disse para o bom velhinho que iria entregar 6. Papai Noel, então, explicou que, se ela continuasse chupando chupeta ia ficar com os dentes igual ao de um "coelhinho". Ela gostou da ideia de ficar igual ao animal. A pequena foi recebendo os presentes aos poucos, mas só ganhou o que realmente queria, a casa da Gabby, quando entregou as seis chupetas e ficando com uma, como queria.
A atitude rendeu diversos comentários de internautas que se identificaram com a cena. "Ela tem a genética de quem escapou 7 vezes do Paredão no BBB", comentou uma seguidora fazendo referência à Viih Tube quando estava no reality. "Ela amando a ideia de ficar com 'skin' de coelhinha. Força papais, tirar a chupeta é dificil", relatou uma seguidora que já passou por essa situação. "Já sabemos quem vai assumir os negócios da família. No mais, muito bonito o respeito pela vontade dela", elogiou uma fã.
