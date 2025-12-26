Christiane Torloni diz que não entraria no BBB - Reprodução / X

Christiane Torloni diz que não entraria no BBBReprodução / X

Publicado 26/12/2025 09:42 | Atualizado 26/12/2025 10:17

Rio - Christiane Torloni tem sido apontada como uma possível participante do "BBB 26". Com isso, internautas resgataram o trecho de uma entrevista da atriz à rádio portuguesa RFM, em novembro de 2023, falando sobre a possibilidade de integrar o elenco do reality show.

“Acho que eu não passaria por um Big Brother”, disse a atriz na entrevista. “Você tem que ter lá umas características que eu não tenho. Eu sou uma pessoa tão tímida”, riu. Ela ainda comentou que não mudaria de ideia mesmo que lhe oferecessem muito dinheiro. "Eu já tenho dinheiro, eu acho que não vai mudar a minha vida. Eu acho que não entraria, eu acho que não seria nem aceita".



Para a atriz, o grande diferencial está na natureza da exposição. Enquanto dedica sua carreira ao "game da interpretação", Torloni acredita que o Big Brother exige uma entrega pessoal que ela não possui.

"Você fazer uma coisa que você não tem realmente uma personagem, fazer aquilo que eles fazem. Essa 'cara de pau' eu não tenho", explicou, reforçando que prefere manter o foco em seus projetos.



Apesar da negativa, os boatos continuam inflamando a internet, especialmente após algumas páginas virtuais afirmarem que ela e o ator Henri Castelli já estariam confirmados no elenco. Por enquanto, a TV Globo mantém o mistério padrão sobre os nomes oficiais, deixando os fãs divididos entre as listas vazadas e as declarações dos próprios artistas.

Assista ao vídeo da entrevista: