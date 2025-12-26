Christiane Torloni diz que não entraria no BBBReprodução / X
Para a atriz, o grande diferencial está na natureza da exposição. Enquanto dedica sua carreira ao "game da interpretação", Torloni acredita que o Big Brother exige uma entrega pessoal que ela não possui.
Apesar da negativa, os boatos continuam inflamando a internet, especialmente após algumas páginas virtuais afirmarem que ela e o ator Henri Castelli já estariam confirmados no elenco. Por enquanto, a TV Globo mantém o mistério padrão sobre os nomes oficiais, deixando os fãs divididos entre as listas vazadas e as declarações dos próprios artistas.
