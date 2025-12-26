Sasha Meneghel abre álbum de fotos de viagem de fim de ano - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 09:35

Rio - Sasha Meneghel, de 27 anos, publicou fotos da viagem em família para comemorar as festas de fim de ano. O álbum, divulgado nas redes sociais, inclui um registro em que ela aparece fazendo topless no mar.