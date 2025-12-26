Lore Improta e Léo Santana - Reprodução / Instagram

Lore Improta e Léo SantanaReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 10:13 | Atualizado 26/12/2025 10:15

Rio - Lore Improta usou as redes sociais para conversar com os seguidores e acabou revelando um detalhe curioso sobre a nova gravidez. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a dançarina contou o dia em que o bebê que espera com Léo Santana foi concebido.

Grávida de quatro meses, Lore disse que a concepção aconteceu em 7 de setembro, data em que comemorou seu aniversário. A celebração teve show do marido, Léo Santana.

Segundo ela, o casal ainda fez uma espécie de “profecia” sem perceber. “Eu coloquei um balão na barriga e fiquei a festa inteira assim! Eu com a bola na barriga e comendo o meu belo miojo com ketchup que é o que eu mais desejo hoje em dia”, contou.

Lore e Léo já são pais de Liz, de 4 anos, e agora esperam um menino. O sexo do bebê foi revelado no dia 24 de novembro, durante o show que celebrou os 20 anos de carreira do cantor, em Salvador.