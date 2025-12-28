Benício Huck se oferece para ’reformar’ casa da mãe de amigo de Vini Jr. - Reprodução de vídeo / Instagram

Benício Huck se oferece para ’reformar’ casa da mãe de amigo de Vini Jr.Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/12/2025 08:52 | Atualizado 28/12/2025 09:06

Rio - Benício Huck, de 18 anos, protagonizou uma cena inusitada ao se oferecer para ser "pedreiro" e reformar a casa da mãe do ator Bryan Sant, amigo de Vini Jr., em vídeo compartilhado nas redes sociais, neste sábado (27). O momento de descontração aconteceu em Trancoso, na Bahia, onde mais famosos - incluindo os pais do jovem, Angélica e Luciano Huck, - estão.

"Meu nome é Bryan e eu estou no meu oitavo copo", falou o ator no registro. A brincadeira é uma trend, que consiste em mostrar como estão do primeiro ao último "copo" de bebida alcóolica. "Tu está em qual copo?", perguntou o rapaz que estava gravando para Benício. O filho do meio do casal de apresentadores, então, respondeu: "Meu nome é Benício e eu estou no dobro do copo do Bryan".



"O filho da p*t* do pai dele nunca reformou a casa da minha mãe na Cidade de Deus. Eu escrevi várias cartas para ele", disparou Bryan, aos risos, fazendo referência ao quadro "Lar Doce Lar", do programa "Caldeirão do Huck". "Já me ofereci de pedreiro, mas não quer aceitar", brincou o irmão de Joaquim, de 20, e Eva, 13. Na legenda, o ator escreveu: "Primeira e última vez que eu bebo".

O ator recebeu algumas críticas por ter xingado. Nos stories da mesma rede social, ironizou um "pronunciamento" como pedido de desculpas ao apresentador. "Luciano Huck, eu queria pedir desculpas para você e para a mãe dele, que acredito que não seja p*t*, porque eu falei que ele era. [...] Eu queria me retratar aqui. É a primeira vez que eu bebo, nunca tinha colocado álcool em mim. É para o vídeo, aí tenho que dar uma de 'João sem braço'. Nunca falaria isso. Como eu bebi, fiquei bêbado... quem me conhece, sabe que eu não sou assim. Eu trato bem as pessoas. Quando estou bêbado, fico fora de mim".



Logo após, compartilhou um print mostrando que Luciano começou a segui-lo no Instagram. "Acho que ele vai me perdoar", escreveu Bryan. A situação aconteceu durante a "Festa do Branco", promovida por Vini e Virginia Fonseca, na sexta (26).

Na ocasião, Angélica e Huck chegaram a subir ao palco durante o show de Nattanzinho. O apresentador dançou ao som da música "Alô Virginia", do grupo Turma do Pagode, ao lado da influenciadora digital e da filha. Já a loira se arriscou no passinho na música "Piruliru Baby" com a empresária.