Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2025 09:46

Rio - Zé Felipe divertiu internautas ao dar respostas picantes sobre o relacionamento com Ana Castela, em vídeo compartilhado nas redes sociais, neste sábado (27). O influenciador digital Odorico Reis fez perguntas ao casal para ver se as respostas combinavam, no "Calanguim Show", em Florianópolis, Santa Catarina.

"Seu lugar favorito?", perguntou o influenciador para o cantor. "Pode falar besteira ou não? Em cima da Ana", disparou Zé. Ao responder sobre o local preferido da namorada, disse: "Em cima de mim". A 'Boiadeira', por sua vez, falou que a resposta - dos dois - era a casa dela.

O casal recebeu muitos elogios. "Linguarudos que lutem porque esse é o melhor casal e sempre será. Doa a quem doer"; "Tenho que assistir umas 40 vezes porque eu amei [risos]"; "Os dois são muito fofos e estão, sim, em sintonia"; "Muito bom. Eles foram feitos um para o outro mesmo"; "Muito bom" e "Eu namoro o namoro deles... meu casal preferido".

Ana e Zé também tornaram o namoro público em outubro. Esse foi o primeiro relacionamento que o cantor assumiu desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, em maio. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, 1. A sertaneja também havia saído da relação com Gustavo Mioto, em dezembro de 2024.