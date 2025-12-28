Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram
Zé Felipe dá resposta picante sobre Ana Castela
Casal recebeu elogios: 'Foram feitos um para o outro'
Jade Magalhães celebra 1 ano da filha com Luan Santana
Influenciadora escreveu declaração de amor para Serena neste domingo (28)
Vídeo! Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Maceió
Astro canadense atendeu fãs que estavam no aeroporto
Mário Gomes pede doações após ter casa assaltada: 'Faltando coisas para comer'
Invasão no imóvel do ator resultou em prejuízo de R$ 50 mil
Sophie Charlotte curte mini férias de 'Três Graças'
Atriz publicou clique de biquíni neste domingo (28)
Carol Dantas esclarece suposta indireta para Neymar Jr.
'Se for basear minha vida em curtidas, eu tô ferrada', rebateu a influenciadora
Gloria Perez desabafa no dia que morte de Daniella Perez completa 33 anos
Atriz integrava a novela 'De Corpo e Alma' quando foi assassinada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.