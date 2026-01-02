Lívia Andrade e mais famosos se divertem em dia de praia - Reprodução / Instagram

Lívia Andrade e mais famosos se divertem em dia de praiaReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2026 10:27

Rio - Muitos famosos iniciaram 2026 se divertindo com sol, areia e mar! Através das redes socias, nesta quinta-feira (1º), Lívia Andrade compartilhou compilado de registros aproveitando dia de praia ao celebrar o começo do novo ano.

"Já te amo, 2026", escreveu a integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo. Para curtir o momento de descanso, a atriz vestiu biquíni branco e se protegeu dos raios solares com óculos. Além disso, se refrescou com água de coco.

Sophie Charlotte mostrou cliques da viagem em Cumuruxatiba, na Bahia, ao lado de amigos, incluindo Leandra Leal, Andréia Horta, Ravel Andrade, Julinho Andrade e Elen Clarice. "Carrossel 01/01/2026. Um começo lindo. Obrigada, meus amigos, pelo axé que foi nossa festa", legendou a protagonista da novela "Três Graças", da mesma emissora.

Giovanna Antonelli também escolheu o litoral como destino. A atriz compartilhou registros em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, onde renovou o bronzeado na beira da piscina com vista para o mar. "Obrigada 2025!!! Vem, 2026".

Isis Valverde publicou novas fotos da viagem em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco. A atriz andou pelas areias e encontrou um caranguejo. Ela, ainda, posou para cliques em cima de rochas, esbanjando beleza.