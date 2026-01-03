Mileide Mihaile recebe elogios ao posar de biquíni em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram
Mileide Mihaile recebe elogios ao posar de biquíni em Fernando de Noronha
'Linda, maravilhosa e deusa', exaltou um admirador
Rio - Mileide Mihaile recebeu uma 'enxurrada' de elogios ao compartilhar nas redes sociais, nesta sexta-feira (2), registros aproveitando a viagem em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco. A influenciadora digital esbanjou beleza ao posar para cliques vestindo biquíni azul.
"Começando o ano da melhor forma possível", escreveu a rainha de bateria da Unidos da Tijuca, na legenda da publicação. Na sequência de fotos, ela até deitou na areia, exibindo as curvas. Além disso, se protegeu dos raios solares com óculos escuros.
Os internautas exaltaram a beleza da influenciadora. "Quando eu vejo essa mulher fico pensando: 'Como Deus é perfeito'", comentou uma admiradora. "Sereia", disse um seguidor. "Abençoada por Deus e bonita por natureza", opinou uma usuária do Instagram. "Lindíssima, meiga e muito educada", expressou uma pessoa. "Linda, maravilhosa e deusa", falou mais alguém.
Mileide reservou um momento de descanso da rotina intensa, já que está se dedicando para estrear como rainha de bateria no Carnaval 2026. Após desfilar por anos como musa da Grande Rio, irá reinar à frente dos ritmistas da escola do Borel.
A influenciadora foi anunciada pela Unidos da Tijuca em agosto do ano passado. Ela ocupou a vaga deixada por Lexa, que não desfilou no Carnaval 2025 devido a morte da filha, Sofia, fruto da união com o ator Ricardo Vianna.
