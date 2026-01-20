Solange Almeida - Reprodução de vídeo / TV Globo

Solange Almeida Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2026 08:34

Rio - Solange Almeida participou do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (19), e revelou o verdadeiro motivo de sua saída do Aviões do Forró, incluindo os bastidores da decisão. Fora do grupo desde 2017, a cantora disse que foi coagida a dizer que queria seguir carreira solo após a ideia dela fazer um projeto em comemoração aos seus 25 anos de carreira.

"Todo mundo perguntava: 'e aí, Sol, o que vem por aí?'. Eu dizia: 'vou gravar um trabalho agora, que é um trabalho paralelo ao Aviões e que eu vou comemorar os meus 25 anos de carreira. Só que isso começou a causar um burburinho, porque como a minha fala cada um entende como quer, mesmo eu dizendo que era um trabalho paralelo e que eu não ia sair do Aviões do Forró, criou-se um movimento de que Solange ia para carreira solo, só que em momento algum me passou pela cabeça", iniciou a cantora.



"Foi uma fofocada. Até que um dia o Xande me ligou e me perguntou se eu realmente ia sair da banda. Eu disse: ‘Não, eu não pretendo sair’. E aí ele perguntou: ‘Mas aí você tem que ver, porque está todo mundo dizendo que você vai sair'. Eu digo: 'então, o seguinte. Eu saio. E aí nos reunimos todos e disseram assim: 'o Aviões não continua sem um dos dois. Ou fica você, ou fica ele. Ou não fica nem você, nem ele. A gente vai fazer uma turnê pelo Brasil. Quando foi em outubro de 2017, quando o Aviões completa 15 anos, a gente desfaz a banda'", lembrou Solange.

Meses depois, entretanto, ela foi surpreendida. "Em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda. E aí quando me disseram que eu estava fora da banda, eu procurei o Alessandro Bonfim, que era quem fazia toda a parte de mídia. Eu disse: ‘Bonfim, eu estou fora da banda. Me arruma um meio de falar isso, para que todo mundo saiba de uma vez só'”, relatou.



Ele, então, entrou em contato com o pessoal do 'Fantástico', da TV Globo. "Caí na besteira de falar para eles (sócio da banda) que o 'Fantástico' ia me dar essa fala e eu ia poder dizer para todo mundo que eu estava fora do Aviões do Forró. Quando falei isso, me pegaram no hotel, me colocaram dentro de um quarto, junto com Xand, e disseram: ‘vocês vão dizer isso aqui’. Tive que dizer que eu estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa, e até hoje muita gente não me suporta por causa disso", concluiu.

“Eu tive que dizer que eu estava saindo da banda, mas a história não foi essa”@SolangeAlmeida esclarece como aconteceu a sua saída do ‘Aviões do Forró’.#SemCensura pic.twitter.com/g7zHIUlQk5 — TV Brasil (@TVBrasil) January 19, 2026

Relembre

Em entrevista ao "Fantástico", em 2017, Solange falou sobre a saída da banda depois de 14 anos. "Esse é o momento certo. Foi tudo pensado com muita responsabilidade. Quando eu vi que era a hora, disse: 'agora é a vez de voar sozinha". Ela ainda esclareceu que continuaria cantando forró. "O sertanejo é um ritmo que muito colado com o forró. Acho que quero fazer um pouco disso, quero cantar um pouco da sofrência".