Vinicius Jr reagiu a clique sensual de Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2026 22:03

Rio - Virginia Fonseca compartilhou fotos em que aparece com as costas nua, nesta sexta-feira (23). Os registros chamaram atenção de Vinicius Jr, atual namorado da influenciadora, que respondeu a publicação com emojis de suspiro.

Os cliques também foram elogiados pelos seguidores da apresentadora do SBT. "Que mulher maravilhosa", escreveu uma fã. "A mais linda do universo", comentou outra. "Você é um acontecimento", elogiou uma terceira.

Virginia Fonseca e Vinicius Jr. assumiram o relacionamento em outubro do ano passado, após um pedido romântico feito por atleta em Mônaco durante uma viagem pela Europa.