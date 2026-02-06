Val Marchiori - Reprodução de vídeo

Rio - Val Marchiori realizou a última sessão de quimioterapia, nesta quinta-feira (5), e comemorou a etapa final do tratamento contra o câncer de mama. Em um vídeo publicado no Instagram, ela aparece no quarto de hospital ao lado dos enfermeiros, equipe médica e familiares, na maior animação. A socialite recebeu o carinho de todos, ganhou presentes e até estourou uma champanhe.

"Hoje encerro um ciclo: minha última quimioterapia. Com fé, amor e gratidão, celebro também o nascimento do Instituto Helloo Vida — uma missão que transforma dor em cuidado e esperança. E sim, até a champanhe está aqui, mesmo sem ser bebido… porque a vida merece ser brindada. Gratidão a Deus, à minha família e a todos que seguraram minha mão", escreveu ela na legenda.

Val foi diagnósticada com câncer de mama, em agosto, e passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no mês seguinte. Em outubro, ela iniciou as sessões de quimioterapia.

