Jade Picon posa de lingerie e recebe elogiosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/02/2026 08:36

Rio - Jade Picon, de 24 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (5), os bastidores de ensaio fotográfico. A influenciadora digital posou para cliques usando lingerie branca. Ao esbanjar beleza, recebeu muitos elogios dos internautas.

Nos registros, ela vestiu conjuntinho - composto por calcinha, sutiã e robe rendados -, sentada numa cama, com câmeras na frente. "Backstage de algo especial", escreveu a vilã de "Tudo Por Uma Segunda Chance", primeira novela vertical da TV Globo. Com episódios curtos, a obra - em que a atriz interpreta a personagem Soraia - foi desenvolvida para ser acompanhada pelo celular.

O post repercutiu. "Parece uma pintura de tão perfeita", exaltou uma seguidora. "Surreal de linda", comentou um usuário do Instagram. "Sempre perfeita essa daí! Amo demais! Sou fã com orgulho", disse uma admiradora. "Meu Deus, que perfeição", expressou outra pessoa.