06/02/2026

"Gente, estou melhor. Não tive mais febre, estou comendo com mais apetite e o cansaço que eu tinha no final de tarde - em que eu 'capotava' - passou. Então, assim, estou muito confiante. Tudo melhorando. Novos exames ok. Tudo de acordo com o esperado nesse tratamento que estou fazendo com antibiótico. Então, estou feliz. Porque eu cheguei aqui ruim", iniciou Thay.Em seguida, ela tirou dúvidas dos seguidores sobre o início do problema de saúde. "E para quem também já se internou com a mesma coisa que eu tive, pielonefrite, e mandou DM contando, perguntando... o meu começou com uma infecção urinária, aí essa infecção subiu para o rim. Então, tem que ter muito cuidado mesmo porque se não [tratar no tempo] certo, essa bactéria pode ir para outro lugar, aí complica mais".