Rio - Thaynara OG usou os stories do Instagram, nesta quinta-feira (5), para atualizar o estado de saúde após ser internada com pielonefrite, infecção nos rins. A influenciadora digital, que está hospitalizada desde sábado (31), contou que está se sentindo melhor depois de iniciar o tratamento com antibiótico. Ela, no entanto, não falou sobre a previsão de alta.
"Gente, estou melhor. Não tive mais febre, estou comendo com mais apetite e o cansaço que eu tinha no final de tarde - em que eu 'capotava' - passou. Então, assim, estou muito confiante. Tudo melhorando. Novos exames ok. Tudo de acordo com o esperado nesse tratamento que estou fazendo com antibiótico. Então, estou feliz. Porque eu cheguei aqui ruim", iniciou Thay.

Em seguida, ela tirou dúvidas dos seguidores sobre o início do problema de saúde. "E para quem também já se internou com a mesma coisa que eu tive, pielonefrite, e mandou DM contando, perguntando... o meu começou com uma infecção urinária, aí essa infecção subiu para o rim. Então, tem que ter muito cuidado mesmo porque se não [tratar no tempo] certo, essa bactéria pode ir para outro lugar, aí complica mais".
Por fim, a influenciadora ressaltou que está se sentindo mais disposta do que no início. "Estou muito feliz porque comparando com sábado, em que eu estava péssima, estou me sentindo uma princesa. Consigo até sambar. Mas não vou sambar, não, porque tenho juízo", disse Thaynara, em tom descontraído.