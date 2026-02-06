Vera Viel passa por novos exames para checar remissão do câncer - Reprodução de vídeo / Instagram

Vera Viel passa por novos exames para checar remissão do câncerReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/02/2026 09:50

Rio - Vera Viel, de 50 anos, compartilhou nas rede sociais, nesta quinta-feira (5), que esteve num hospital para passar por novos exames após a batalha contra o câncer. A modelo - que em 2024 foi diagnosticada com um tumor raro e maligno na coxa esquerda - contou que continua em remissão.

"Acabei de fazer os meus exames, o primeiro desse ano. Mais um PET Scan zerado. Mais uma resposta que acalma o coração e confirma que Deus continua cuidando de tudo. Eu continuo em remissão com uma fé inabalável e com muita gratidão no coração", falou ela, nos stories do Instagram.

Em outra publicação, a modelo celebrou novamente o estado de saúde. "Ser curado não é o fim da caminhada. O corpo já venceu a batalha, mas a alma aprende, a cada três meses, a confiar de novo. Cada exame me lembra: 'Eu venci, estou aqui, Deus continua comigo'. 1 ano e 4 meses de remissão", escreveu.

Vera foi diagnosticada com sarcoma Sinovia em outubro de 2024. Ela passou por cirurgia que durou oito horas para retirada do tumor. Em dezembro, fez a última sessão de radioterapia.