Karoline Lima chora ao desabafar sobre críticasReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/02/2026 11:15

Rio - Karoline Lima usou os stories do Instagram, na noite desta quinta-feira (5), para fazer uma série de desabafos sobre as críticas que já sofreu. A influenciadora digital falou sobre a "bagagem" da maternidade e chorou ao relatar que "podou" a espontaneidade para evitar comentários negativos.

"Eu sinto um pouco de falta de quem eu era, sabia? Porque eu sentia que eu era só eu. Eu, hoje, carrego uma bagagem, não sou só eu. Sou mãe, eu tenho uma casa e um certo tipo de receio de falar algumas coisas e me envolver em alguns assuntos que antes eu estava c*g*nd*", iniciou a mãe de Cecília, de 3 anos. A menina é fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão.

"Só que sinto que tenho muita coisa para falar, que gostaria de comentar sobre vários assuntos e de viver várias situações. Só que hoje eu também tenho medo do que isso vai dar [...] Então, eu fico na minha. Sinto que fui muito 'podada'. Sabe quando você vê uma árvore bem florida e aos poucos você vai podando... para ela não incomodar tanto, para não tampar tanto a vista, para não fazer tanta sombra. Eu me sinto assim. E acho que foi a vida mesmo. Foram as situações da vida. Eu queria ser uma 'árvore' maior. Só que eu tenho medo de incomodar".

Ela, ainda, relembrou quando foi detonada após alguns internautas interpretarem um storie como uma 'alfinetada' ao ex-namorado, o Zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. Na ocasião, Karoline postou um vídeo bebendo vinho. A influenciadora ressaltou que não teve a intenção comemorar a derrota do time rubro-negro na Supercopa do Brasil para o Corinthians, por 2x0.



"Tomei um p*t* hate por conta disso [...] São coisas que acontecem e eu penso: 'É melhor eu sumir, né? Eu vou fazer o que? Nada agrada. Eu fico com muito pé atrás quando vou aparecer aqui. Não é mais espontâneo porque tudo pode virar uma grande coisa mesmo sem eu ter a intenção". Entre idas e vindas, o ex-casal anunciou o término do relacionamento no final de janeiro

Karoline foi às lágrimas ao desabafar sobre as situações enfrentadas. "Ah, não... estão me fazendo chorar. Gente, estou de TPM (Tensão Pré-Menstrual), mas precisava falar porque tem coisa que é muito chata. E eu me arrependo muito, de poucas coisas, que falei na internet. Não vou ser hipócrita de falar que foram muitas porque sempre fui eu e fui pela minha verdade", falou.



Em tom descontraído, a influenciadora disse que vai assumir a personalidade que tinha quando era mais nova. "Dito isso, se eu não faço, falam. Se eu faço, falam... então, eu vou fazer. E eu quero ver, porque agora eu vou dar motivo de falar".