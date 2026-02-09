Marcello Melo Jr. grava cenas de ação na Sapucaí - Reprodução de vídeo

Publicado 09/02/2026 10:01

Rio - Marcello Melo Jr. marcou presença na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo (8), acompanhado da namorada, Mell Muzzillo, intérprete de Maggye em "Três Graças". Além de aproveitar o último dia de ensaios técnicos, o ator trabalhou. Sob forte chuva, ele gravou cenas de ação da série "Delegacia de Homicídios", nova produção do Disney +.

Nas imagens é possível ver que Danni Suzuki também participou da sequência. Imagens do momento foram compartilhadas por Mell e internautas.

Crédito: Redes sociais#ODia pic.twitter.com/Y7ZluOqahn — Jornal O Dia (@jornalodia) February 9, 2026



Após a gravação, o casal aproveitou a noite juntinho, com direito a muitos beijos. Os dois ainda conferiram um pouco do que Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis apresentará nos desfiles oficiais em um dos camarotes do Sambódromo.