No último ’Ensaio’, Anitta e Marina Sena pedem torcida por Juliano Floss no ’BBB 26’ - Manuela Scarpa / Brazil News

Publicado 09/02/2026 10:08 | Atualizado 09/02/2026 10:09

Rio - Anitta reuniu hits da carreira e convidados especiais no seu último "Ensaio" pré-carnavalesco, na Arena Pacaembú em São Paulo, neste domingo (8). Marina Sena, inclusive, subiu ao palco e agitou o público. Além disso, as cantoras pediram torcida para Juliano Floss permanecer no "BBB 26", da TV Globo.

"Se o Juliano cair no 'Paredão', a gente já ajuda ele", falou a anfitriã, que é amiga do dançarino. A namorada do influenciador digital complementou: "A gente vai fazer 'mutirão'. A gente não vai deixar ele sair". "Já vamos aproveitar. Olha a quantidade de gente que tem aí", brincou a Girl From Rio. "Olha a quantidade de gente para votar para ele ficar", disse a dona do hit "Ai Que Delícia o Verão".

morrendo com a anitta e a marina sena já pedindo pro povo votar se o juliano floss for pro paredão pic.twitter.com/sZV6I2I150 — luscas (@luscas) February 8, 2026

Apesar dos esforços, Juliano escapou da berlinda, formada neste domingo por Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. Um dos brothers será eliminado nesta terça (10), deixando para trás o prêmio de mais de R$ 5 milhões.

Marina, ainda, soltou a voz com as canções "Carnaval", "Dano Sarrada", "Lua Cheia", "Numa Ilha" e mais. Ao lado de Pabllo Vittar, elas cantaram a música "Fala Quem É". Anitta e Pabllo também fizeram a alegria dos fãs com o hit "Sua Cara", lançado em 2017.

O repertório incluiu mais sucessos, como "Bang", "Show das Poderosas", "Zen", "Ritmo Perfeito", "Boys Don't Cry" e "Mobo Turbo". "A melhor forma de encerrar a turnê dos 'Ensaios'. Obrigada, São Paulo", agradeceu a cantora, através dos stories do Instagram

Além disso, o show contou com a participação de Nattanzinho, Dennis DJ, Viviane Batidão e Felipe Amorim. No último "Ensaio da Anitta", a artista vestiu look inspirado no signo de gêmeos - seguindo a temática "Cosmos" -, nas cores branca e amarelo.