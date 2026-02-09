Sabrina Sato curte aniversário com os amigos famosos - Reprodução do Instagram

Publicado 09/02/2026 11:58

Rio - Sabrina Sato comemorou a chegada dos 45 anos - completados na última quarta-feira (4) - em grande estilo, neste domingo (8). A apresentadora reuniu amigos e familiares em um festão em Santa Teresa, no Rio, com direito a presença da bateria da Vila Isabel. De cropped e saia longa, a rainha de bateria da escola caiu no samba ao lado de Paolla Oliveira. Um vídeo do momento foi publicado por ela no Instagram.

Em outro momento, Marcelo D2 animou os convidados e dividiu os vocais com Ronaldo Fenômeno na canção "Sou Ronaldo". "Que momento maravilhoso", escreveu Celina Locks, mulher do ex-jogador, na legenda da publicação.







Na comemoração, Sabrina, que trocou de looks ao longo da festa, também recebeu muitos beijinhos do marido, Nicolas Prattes.

Celebridades como Angélica, Luciano Huck, Taís Araujo, Juliette, Camila Queiroz, Vanessa da Mata, Ticiane Pinheiro, Gabi Martins, Bia Reis, Giovana Cordeiro, Monique Rizetto estavam entre os convidados.



