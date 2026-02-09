Rio - Sabrina Sato comemorou a chegada dos 45 anos - completados na última quarta-feira (4) - em grande estilo, neste domingo (8). A apresentadora reuniu amigos e familiares em um festão em Santa Teresa, no Rio, com direito a presença da bateria da Vila Isabel. De cropped e saia longa, a rainha de bateria da escola caiu no samba ao lado de Paolla Oliveira. Um vídeo do momento foi publicado por ela no Instagram.
Sabrina Sato samba com Paolla Oliveira em festa de aniversário
Em outro momento, Marcelo D2 animou os convidados e dividiu os vocais com Ronaldo Fenômeno na canção "Sou Ronaldo". "Que momento maravilhoso", escreveu Celina Locks, mulher do ex-jogador, na legenda da publicação.