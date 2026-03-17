MC Guimê encanta ao mostrar a filha de 3 meses com cara de bravaReprodução / Instagram
No registro publicado nesta terça-feira (17), o artista aparece com a filha no colo. O detalhe que mais chamou atenção, no entanto, foi a “carinha de brava” da pequena, que olhava diretamente para a câmera enquanto se aconchegava no pai. Na legenda, Guimê entrou na brincadeira: “Minha menina! E a carinha de braba? [risos] Marrentinha linda“.
Nos comentários, seguidores destacaram a fofura e a personalidade da bebê. “Gente, ela é linda demais! E essa carinha de bravinha é muito fofa!“, escreveu uma internauta. “Que bebezinha linda“, comentou outra. “Ela é linda demais! Parece uma boneca!“, acrescentou uma terceira.
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