MC Guimê encanta ao mostrar a filha de 3 meses com cara de bravaReprodução / Instagram

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Rio - MC Guimê encantou os seguidores nas redes sociais ao dividir um novo momento ao lado da filha, Yarin, de apenas três meses. A bebê, fruto de seu relacionamento com Fernanda Stroschein, roubou a cena ao surgir com uma expressão curiosa que divertiu os fãs.
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MC Guimê encanta ao mostrar a filha de 3 meses com 'cara de brava' - Reprodução / Instagram

No registro publicado nesta terça-feira (17), o artista aparece com a filha no colo. O detalhe que mais chamou atenção, no entanto, foi a “carinha de brava” da pequena, que olhava diretamente para a câmera enquanto se aconchegava no pai. Na legenda, Guimê entrou na brincadeira: “Minha menina! E a carinha de braba? [risos] Marrentinha linda“.

Nos comentários, seguidores destacaram a fofura e a personalidade da bebê. “Gente, ela é linda demais! E essa carinha de bravinha é muito fofa!“, escreveu uma internauta. “Que bebezinha linda“, comentou outra. “Ela é linda demais! Parece uma boneca!“, acrescentou uma terceira.