MC Guimê encanta ao mostrar a filha de 3 meses com cara de brava - Reprodução / Instagram

MC Guimê encanta ao mostrar a filha de 3 meses com cara de bravaReprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 14:09

Rio - MC Guimê encantou os seguidores nas redes sociais ao dividir um novo momento ao lado da filha, Yarin, de apenas três meses. A bebê, fruto de seu relacionamento com Fernanda Stroschein, roubou a cena ao surgir com uma expressão curiosa que divertiu os fãs.