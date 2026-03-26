Simone Mendes lança 1º volume de DVD com músicas inéditasClayton Felizardo/Brazilnews
O EP é puxado pela música “Direitos Iguais”, escolhida como principal aposta desta fase. Também integram o repertório as canções “Pé e Abismo”, “Lágrima Amarela”, “Jeito Fajuto”, “Peguete” e “É Tudo Pra Você”, esta última em homenagem aos fãs.
Gravado em Brasília, o DVD reúne ao todo 12 músicas inéditas, que serão lançadas em etapas ao longo do ano. A proposta do projeto é explorar diferentes nuances do repertório da cantora, com foco em interpretações mais intensas e emotivas.
"Meu quarto ano de carreira solo e cada ano que passa sendo surpreendida de maneira linda. Esse trabalho tem músicas incríveis, principalmente de fim de relacionamento, sou especialista nisso (risos)", disse a cantora durante a apresentação.
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