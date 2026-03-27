Marrone - Eduardo Martins / Brazil News

Marrone Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 27/03/2026 07:54

Rio - Marrone, da dupla com Bruno, passou por uma reintervenção cirúrgica na madrugada desta quinta-feira (26) e precisará se ausentar dos palcos até o início de abril. A notícia foi divulgada através das redes sociais do artista. Mais informações sobre o procedimento, entretanto, não foram revelados.

A nota, ainda, informa que o "quadro de Marrone é estável, e ele agradece o carinho de todos". Bruno cumprirá normalmente a agenda de shows da dupla. As apresentações serão em Colorado/PR (27/03), Parobé/RS (28/3), Planaltina de Goiás/GO (29/3) e Campinas/SP (04/04).



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Marrone já havia feito uma cirurgia na última sexta-feira (20). De acordo com o portal Leo Dias, o procedimento tinha como objetivo cauterizar uma veia dilatada na região anal. Nas redes sociais, o artista chegou a comentar sobre a intervenção. "Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata", disse ele, de maneira descontraída.