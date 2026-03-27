Xuxa Meneghel recebe homenagens de aniversário - Reprodução / Instagram

Xuxa Meneghel recebe homenagens de aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 08:36

Rio - Hoje vai ser uma festa! Xuxa Meneghel completa 63 anos nesta sexta-feira (27). Através do Instagram, a apresentadora recebeu muitas homenagens de personalidades, inclusive, que se consideram seus "baixinhos", como são chamados os fãs da "rainha".

fotogaleria

Filha da apresentadora, Sasha celebrou o aniversário da matriarca, resgatando registros da infância ao lado dela. "Feliz aniversário, mãe. Obrigada por ser esse colo quentinho, o abraço que chamo de casa, meu exemplo de mulher e minha maior inspiração quando desenho e crio. Te amo. Viva a Xuxa". A estilista é fruto do antigo relacionamento da artista com o ator Luciano Szafir.

Marido de Xuxa, o cantor Junno Andrade se declarou. "Parabéns pelo seu dia, minha amada, que para nós é todo dia, mas hoje a gente festeja. Te amo muito. Receba meu amor e muitas lambidas quentes e molhadas da nossa pequena Doralice! Te amamos", escreveu o artista, ao publicar um clique do casal ao lado da cachorrinha de estimação. Os três, inclusive, estão aproveitando uma viagem na Holanda.

Feliz aniversário minha migles, dona de uma energia ariana que chega antes de qualquer coisa e transforma tudo por onde passa. Que essa força linda continue te guiando, abrindo caminhos e iluminando todo mundo ao seu redor. Te amo e celebro você hoje e sempre.

Angelica comemorou as '63 primaveras' da amiga. "Feliz aniversário minha 'migles'. Dona de uma energia ariana que chega antes de qualquer coisa e transforma tudo por onde passa. Que essa força linda continue te guiando, abrindo caminhos e iluminando todo mundo ao seu redor. Te amo e celebro você hoje e sempre".

Eliana homenageou a comunicadora: "Muita saúde, boas gargalhadas e amor em sua vida! Amo você". "Parabéns!!! Vou dizer 'obrigado por tudo' eternamente. Só quem é 'baixinho' sabe. Muita saúde sempre", desejou o repórter da TV Globo, Diego Haidar.

"Feliz aniversário, minha rainha eterna. Eu te amo", declarou a estilista Michelly X. "Parabéns, rainha! Seu reinado é eterno em nossos corações e a gente vibra a cada novo ciclo seu. Viva", expressou o apresentador Franklin David.

A jornalista Renata Capucci compartilhou um compilado de registro com a aniversariante, citando trechos das músicas da artista na homenagem. "Xu, querida, quando vejo todas essas fotos, de tantos encontros lindos, eu me emociono", disse Renata, que complementou:

"Por desfrutar da sua companhia, por seu carinho e zelo comigo. Hoje é o seu 'niver', 'que dia mais feliz'!!! E eu peço ao 'cara lá de cima' que te proteja, te dê muita saúde e toda a paz que você merece ter. Feliz aniversário, minha querida. Obrigada por tudo".

Tatiana Maranhão, que foi uma das Paquitas, como eram chamadas as assistentes de palco da apresentadora no programa "Xou da Xuxa" (1986), também se declarou. "Hj é dia da minha 'best' mais inspiradora, amor da vida todinha".

"Ela é linda, mas sua maior beleza está nas pequenas coisas: na sua relação com a natureza, na simplicidade e essência de criança, no cuidado com quem ama, na coragem de lutar pelo que acredita, na generosidade em ajudar quem precisa, na humildade de aprender e se transformar todos os dias, na disponibilidade pro novo. Xu, vc é mesmo um ser de outro planeta. Parabéns, amiga! Saúde! Te amo", completou ela.

"Parabéns, Xu! Que a vida continue te cercando de amor, saúde, paz e novas histórias ainda mais lindas e inesquecíveis", escreveu Fabiana Karla, intérprete da personagem Graça na novela "A Nobreza do Amor", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo.



