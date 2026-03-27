Ana Castela se diverte em rodeio - Reprodução de vídeo / Instagram

Ana Castela se diverte em rodeioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 27/03/2026 09:41

Rio - Ana Castela, de 22 anos aproveitou a folga desta quinta-feira (26) num rodeio em Colorado, no Paraná. Através dos stories do Instagram, a dona do hit "Ram Tchum" compartilhou vários registros se divertindo com os amigos.

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"Cheguei, Colorado. 'Simbora', falou a cantora. Para a ocasião, a "Boiadeira" apostou num look country composto por blusinha marrom, calça jeans, cinto com fivela grande e chapéu branco. Além disso, vestiu jaqueta de couro.

Junto com amigos, incluindo o influenciador digital Gabriel Vetuche, Ana assistiu ao show de Pedro Paulo & Alex, e cantou os hits da dupla sertaneja. Além disso, rebolou ao som da música "Só As Cachorras", sucesso do Bonde do Tigrão. Já nos bastidores do evento, dançou a coreografia de "Jetski", de Pedro Sampaio ft. Melody.

Apesar de ter curtido a noite, a cantora tem aproveitado os último dias no campo. Recentemente, a artista conheceu sua nova propriedade em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. "Dia de conhecer minha fazenda nova, que eu ainda não conheci", falou a sertaneja, na ocasião.