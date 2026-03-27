Marcos Oliveira, o Beiçola, se manifesta depois de falas polêmicas sobre o Retiro dos Artistas - Reprodução de vídeo

Marcos Oliveira, o Beiçola, se manifesta depois de falas polêmicas sobre o Retiro dos ArtistasReprodução de vídeo

Publicado 27/03/2026 08:31

Rio - Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", se manifestou sobre suas falas polêmicas em relação ao Retiro dos Artistas, onde vive desde abril de 2025, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (26). No vídeo, o artista comentou que estava em um momento de angústia, pediu desculpas e disse que sua intenção não era ofender ninguém.

"Oi gente, sou eu, Marcos Oliveira, de novo no meio da bagunça. Eu quero dizer que eu dei uma entrevista geral, bonita, que foi para a 'Veja', em janeiro. E eu estava em um momento de muita angústia, passando mal... Vim pedir desculpa, que essa não é a minha intenção de ofender ninguém. Cada um tem o seu processo. O meu processo, eu estou ainda de colostomia, que dói para dedéu, preciso trabalhar, preciso operar… enfim, eu não quero confusão com ninguém", afirmou.

"Tem pessoas, tem vidas humanas aqui no Retiro [dos Artistas], tá bom querido? Quem quiser, vai aparecer a matéria geral que foi feita pela Revista Veja em janeiro. Tá bom? Obrigado, espero que vocês me perdoem por tudo, mais uma vez. E vamos em frente, que eu tenho que trabalhar", acrescentou.







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Já na legenda da publicação, o artista escreveu: "Em janeiro deste ano dei uma entrevista à revista "Veja" junto com outros residentes do Retiro para uma matéria que tratava das angústias vividas pelos artistas e da importante luta contra o etarismo. Alguns trechos da conversa acabaram sendo recortados para o Instagram e geraram interpretações que não refletem exatamente o que eu quis dizer".

O ator ressaltou que foi acolhido pela instituição com carinho e agradeceu por isso. "Não que eu não tenha errado, mas fora de contexto tudo fica pior. Fui recebido de braços abertos, com carinho e dignidade aqui no Retiro — algo pelo qual sou profundamente grato. Muitas das minhas falas refletem minhas próprias angústias, fragilidades e desejos humanos diante dessa fase da vida e, principalmente, daquele dia e não com os outros. Por isso, peço desculpas a todos pelo meu erro e faço questão de reafirmar meu respeito, carinho e gratidão ao Retiro dos Artistas", concluiu.

Entenda

Marcos Oliveira abriu o jogo sobre a vivência no Retiro dos Artistas , em entrevista concedida à "Veja", e disse que o comportamento das pessoas no local é "mal educado". O ator também citou a falta de privacidade e apontou a falta de sexo. O Retiro dos Artistas, então, reagiu às declarações em nota.

"Entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade. Precisar, aceitar e querer estar nessa condição são coisas diferentes, e isso também exige compreensão", diz o comunicado.