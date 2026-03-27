Lauana Prado está grávida do primeiro filho, que se chamará Dom - Reprodução / Instagram

Lauana Prado está grávida do primeiro filho, que se chamará DomReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 10:26

Rio - Grávida do primeiro filho, Lauana Prado mostrou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), um vídep do exame ultrassom, realizado numa clínica em São Paulo. A cantora sertaneja também celebrou o desenvolvimento do primogênito, que se chamará Dom.

fotogaleria

"Meu neném está grandão [risos] Todo, todo pondo a mãozinha na boca", escreveu a dona do sucesso "Cobaia", nos stories do Instagram. Em publicações seguintes, a artista deu detalhes sobre o exame e os novos sintomas da gestação:

"Dom segue crescendo incrível. Hoje o vimos mexendo muito. Inclusive, estou começando a senti-lo mexer. Está sensacional. Às vezes sinto uma pontado, um negócio... é ele chutando. Já percebi que ele virá igual a mãe, bem espoleta".



"Conseguimos ver nitidamente como ele está formado, como está desenvolvendo com saúde, eu estou alucinada. Sonho com ele quase toda noite", falou Lauana, enquanto comia sopa de abóbora ao lado de um dos cachorros de estimação.

A cantora anunciou a gravidez em janeiro. No mês seguinte, durante um bloco de Carnaval em São Paulo, ela revelou o gênero e o nome do neném. A artista engravidou por meio de FIV (Fertilização In Vitro), após quatro anos de tratamentos de fertilidade.