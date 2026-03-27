Camila Pitanga - Reprodução / Instagram

Camila PitangaReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 12:22

Rio - Camila Pitanga, de 48 anos, relatou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), que teve o celular roubado. A atriz tranquilizou os fãs, ressaltando que está bem. Além disso, alertou sobre possíveis golpes se passando por ela.

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"Amores, roubaram meu celular, mas estou bem. Se receberem qualquer mensagem minha, desconsiderem, por favor. Não sou eu", escreveu a intérprete da vilã Lola Argento na novela "Beleza Fatal" (2025), da HBO Max, nos stories do Instagram.

A atriz não informou o local onde ocorreu o roubo. Procurada pelo DIA, a Polícia Civil do Rio ainda não deu retorno, assim como a assessoria da artista. O espaço segue aberto.