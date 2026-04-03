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Tony Ramos prestigia estreia de espetáculo protagonizado por Claudia Raia
Ator foi acompanhado da mulher, Lidiane Barbosa
Rio - Diversos famosos prestigiaram a estreia do espetáculo "Cenas da Menopausa", no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, Centro do Rio, na noite desta quinta-feira (2). A montagem é protagonizada por Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello, que também é o diretor.
Em rara aparição, Tony Ramos foi acompanhado da mulher, Lidiane Barbosa. A estrela recebeu o carinho do filho mais velho, Enzo Celulari. O empresário é fruto do antigo casamento com o ator Edson Celulari, com quem a atriz também teve Sophia. Claudia e Jarbas são pais de Luca, de 3 anos.
A estreia do espetáculo também contou com a presença de mais personalidades, como Ingrid Guimarães e a irmã, Astrid Guimarães; Marcella Rica e a namorada, Natália Rosa; Giovanna Lancellotti, o marido, Gabriel David.
Mais familiares do presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) marcaram presença, incluindo o pai, o presidente de honra da Beija-Flor, o bicheiro Aniz Abraão David, mais conhecido como Anísio. Vale lembrar que Enzo e Gabriel são muitos amigos.
Os famosos foram clicados na entrada do evento e nos bastidores, onde cumprimentaram, abraçaram e posaram para cliques com os protagonistas. Ao final do espetáculo, Claudia e Jarbas receberam muitos aplausos da plateia.
'Cenas da Menopausa'
A comédia, com múltiplos personagens, acompanha Teresa, uma corretora de imóveis que enfrenta os primeiros sinais da menopausa, aos 49 anos. Enquanto lida com as transformações no corpo, ela tenta equilibrar as múltiplas tarefas do dia a dia, incluindo vida profissional e pessoal.
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