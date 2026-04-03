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Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem show no Rio
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Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem show no Rio

Casal prestigiou apresentação acústica de Diego Martins, na noite desta quinta-feira (2)

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Mariana Molina, Agatha Moreira, Diego Martins e Rodrigo Simas
Diego Martins é prestigiado por amigos em show no Rio
Rodrigo Simas, Gabriel Godoy e Filipe Bragança
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Rio - Agatha Moreira e Rodrigo Simas, ambos de 34 anos, curtiram o show acústico "Tanto" de Diego Martins, no Teatro Claro Mais, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (2). O casal foi clicado juntinho e sorridente na entrada do evento.
Intérprete de Esteban Serran na novela "Coração Acelerado", que ocupa a faixa das 19h da TV Globo, Diego também foi prestigiado pelos colegas de elenco Filipe Bragança, Kamila Amorim, Gabriel Godoy e Yrla Braga. Mariana Molina, Rodrigo Fagundes e o marido, Wendell Bendelack, também aproveitaram o show. O anfitrião recebeu os amigos no camarim.
O artista, que também é drag queen, apresentou o show acústico que leva o mesmo nome do seu álbum, lançado no ano passado. "Tanto", disponível nas plataformas digitais, conta com 10 músicas, incluindo "Queda Livre", "Lindo Vestido", "Teu Namorado, Meu Amor" e "Começo do Caos".
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