Mariana Rios emociona ao celebrar maternidade ao lado do filho, Palo - Reprodução / Instagram

Mariana Rios emociona ao celebrar maternidade ao lado do filho, PaloReprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 13:09

Rio - Mariana Rios, de 40 anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira santa (3), para celebrar a realização da maternidade. A atriz emocionou os seguidores ao agradecer pelo momento atual ao lado do filho, Palo, de 3 anos, numa publicação repleta de fé, às vésperas da Páscoa.

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"Um dia a gente conversa com Jesus… No outro ele realiza! Obrigada por tanto, meu Pai! O Senhor é luz em minha vida", escreveu Mariana na legenda da publicação". A atriz publicou duas fotos no mesmo lugar, na frente de uma capeta.

Na primeira foto, ela posou sozinha. Já no clique atual, foi clicada com o primogênito nos braços. Neste domingo (5) é celebrado a Páscoa na fé cristã. O feriado religioso simboliza a ressurreição de Jesus Cristo.

Internautas reagiram ao post. "Tão lindos", comentou uma admiradora. "Que lindo. Idêntico à mãe", opinou uma usuária do Instagram. "Essa mulher é incrível", elogiou outra pessoa. "Lindo demais. Muitas bençãos para vocês", desejou mais alguém.

Palo é fruto do relacionamento da atriz com o economista Juca Diniz. O bebê nasceu em 22 de dezembro de 2025, em uma maternidade de São Paulo. Na ocasião, o casal anunciou a chegada do filho por meio de uma publicação na mesma rede social.

Mariana e Juca passaram por um tratamento de Fertilização in Vitro (FIV) e chegaram a receber um diagnóstico de incompatibilidade genética.