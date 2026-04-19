Ana Castela encara novos desafios fora da música e se aventura como atriz - Divulgação

Ana Castela encara novos desafios fora da música e se aventura como atrizDivulgação

Publicado 19/04/2026 05:00

Rio - Do sertanejo para a televisão, Ana Castela vive um momento de transformação na carreira. A artista encara novos desafios fora dos palcos e admite o nervosismo com a experiência como atriz em "Coração Acelerado", novela da faixa das 19h, da TV Globo. Em entrevista ao MEIA HORA, a cantora, conhecida como "Boiadeira", conta como é esse contato com a atuação, fala sobre a fase mais disciplinada com treinos e alimentação e adianta que prepara novos projetos, incluindo um álbum e parcerias musicais. Confira a entrevista completa!

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- Você faz participações como atriz na novela 'Coração Acelerado' e também deve participar de um projeto de novela vertical, formato voltado pro celular. O que te chamou atenção neste convite e como foi o seu primeiro contato com a atuação?

Eu achei muito diferente e desafiador… nunca tinha feito nada assim, então, fiquei curiosa para viver isso. No começo, dá um friozinho na barriga, mas está sendo bem divertido aprender algo novo.

- Você sente que esse novo projeto pode abrir portas para outros caminhos além da música?

Com certeza… acho que tudo que a gente se permite viver abre portas, né? Estou aberta para aprender e ver onde isso pode me levar.

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- Recentemente você tem mostrado mais da sua rotina de treinos e uma fase mais focada em ganhar massa muscular. O que motivou essa mudança?

Foi mais por mim mesmo, para me sentir melhor, mais disposta… com a correria de shows eu vi que precisava cuidar mais de mim, tanto do corpo quanto da cabeça.



- Essa nova fase mais fitness também impacta sua rotina de estrada e de shows? O que foi mais difícil de adaptar?

Impacta principalmente na alimentação e disciplina… na estrada é tudo mais difícil, mas estou tentando manter o foco o máximo possível.

- Sua rotina hoje envolve shows, gravações e presença constante nas redes. O que mudou na sua forma de trabalhar desde o começo da carreira?

Mudou muita coisa… hoje é tudo mais corrido e mais profissional também. Tem muita responsabilidade, mas eu tento manter a cabeça no lugar para dar conta de tudo.

- Você teve uma ascensão rápida dentro do sertanejo. O que você acredita que fez o público se conectar tão forte com você logo no início?

Acho que foi muito por eu ser eu mesma desde o começo, sabe? Nunca tentei forçar nada… sempre mostrei minha vida do jeito que ela é, e acho que o povo se identificou com isso.



- Quando você começou a cantar, imaginava chegar nesse nível de sucesso ou foi acontecendo de forma inesperada?

Nem nos meus melhores sonhos… foi tudo muito rápido e inesperado. Só fui vivendo e aproveitando cada oportunidade.

- Ao longo da sua trajetória, qual foi o momento que você considera um divisor de águas na sua carreira?

Acho que quando minhas músicas começaram a estourar de verdade e eu comecei a rodar o Brasil inteiro… ali caiu a ficha que a coisa estava ficando séria mesmo.

- Hoje você já tem uma identidade muito associada à 'Boiadeira'. Como foi construir essa imagem e o que ela representa pra você?

Na verdade nem foi algo pensado, eu sempre fui assim, veio de mim… Cresci na fazenda dos meus avós, então, essa conexão sempre fez parte de quem eu sou.

- Pensando nos próximos passos, você já tem novos projetos ou parcerias musicais em mente? Quais? Tem algum feat que você tem vontade de fazer?

Tem muita coisa vindo aí que eu ainda não posso falar, mas estou preparando projetos bem especiais, inclusive, o lançamento do meu álbum novo. Sobre feats, tem muita gente que eu admiro e ainda quero cantar junto… mas já tem um chegando esse mês com um cantor super especial.