De biquíni, Ticiane Pinheiro curte pôr do sol na Praia de Ipanema
Filha da musa que inspirou a clássica canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Ticiane aproveitou o cenário simbólico da Zona Sul carioca, associado à história da bossa nova, para relaxar após compromissos profissionais.
Mais cedo, a apresentadora passou pelo prédio da Rede Globo, no Jardim Botânico, onde encontrou o marido, César Tralli. O âncora do Jornal Nacional publicou o encontro nas redes sociais e escreveu: “Que maravilha! Minha Garota de Ipanema veio aqui na emissora almoçar comigo e me trazer energias boas, compartilhar desse carinho, desse afeto, desse amor”.
A visita ao Rio acontece em meio ao processo de mudança da apresentadora, que passa a dividir a rotina entre São Paulo e a capital fluminense.
