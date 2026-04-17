Rio - A influenciadora Tati Dias emocionou seguidores ao compartilhar, na madrugada desta sexta-feira (17), um momento íntimo ao lado do filho, Bento, de 4 anos. Em vídeos publicados nos stories, ela aparece chorando ao refletir sobre o crescimento do menino, uma reação provocada após assistir a um comercial de Dia das Mães.

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Ao perceber a emoção de Tati, Bento tenta entender o motivo do choro. “Não vai mais gostar do meu pé?”, pergunta. “Claro que eu vou, filho. Vou gostar do seu pé pra sempre”, responde ela, visivelmente comovida. Quando o menino insiste em saber o porquê das lágrimas, a influenciadora explica: “Porque você é o bebezinho da mamãe, e aí você vai crescer e vai seguir sua vida, e eu vou ficar com saudade de quando você dormia no meu colo.”O diálogo segue com a curiosidade típica da infância. “É, mas aí, quando acabar os dias, eu vou voltar bebê de novo, não é?”, questiona Bento. Tati responde: “Depois que você virar estrelinha? Aí você vai virar bebê de novo, nascer em outra vida.” O menino ainda pergunta se teria outra mãe, ao que ela conclui: “Não sei, isso só Deus sabe.” Ao compartilhar o momento, a influenciadora definiu a troca como um “diálogo incrível”.No feed, Tati aprofundou a reflexão sobre a maternidade e a passagem do tempo. No texto, ela falou sobre a tendência de pais e mães de viverem sempre projetando a próxima fase, sem perceber que o presente já está acontecendo. A influenciadora relembrou etapas marcantes da infância do filho, como as noites sem dormir, o período em que ele engatinhava e as primeiras palavras, e destacou como esses momentos, muitas vezes desafiadores, acabam se transformando em saudade.“A gente passa tanto tempo esperando a próxima fase... o próximo momento, o próximo plano”, escreveu. “Mas enquanto a gente vive olhando pra frente, o presente vai passando... em silêncio, virando passado.”Ao final, Tati deixou um conselho aos seguidores: “Agarrem os seus pezinhos enquanto eles cabem nas suas mãos.”Bento é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador de futevôlei Junior Saldanha. Atualmente, Tati vive um relacionamento com a cantora Lauana Prado.