Paula Fernandes repete look de 2011 em gravação de novo projetoBrazil News

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Rio - A cantora Paula Fernandes gravou, na noite desta quinta-feira (16), em São Paulo, o audiovisual “30 e Poucos Anos”. Para o novo projeto, a artista optou por usar o mesmo figurino de seu primeiro audiovisual, o "Paula Fernandes Ao Vivo", lançado há 15 anos.
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Paula Fernandes repete look que usou há 15 anos em gravação de novo projeto - Brazil News
Paula Fernandes repete look de 2011 em gravação de novo projeto - Brazil News
Paula Fernandes repete look de 2011 em gravação de novo projeto - Brazil News
Paula Fernandes repete look de 2011 em gravação de novo projeto - Brazil News

O look escolhido, composto por saia jeans, corpete rosa com decote e colete em tom pink, remete diretamente à fase inicial de sua carreira, quando ganhou projeção nacional. A proposta do projeto é revisitar diferentes momentos de sua trajetória na música sertaneja.

A gravação contou com participações de nomes do gênero, como Ana Castela, Zezé Di Camargo, Simone Mendes, Sérgio Reis, Padre Fábio de Melo e a dupla Guilherme & Santiago.

“30 e Poucos Anos” revisita a trajetória da cantora ao lado de alguns dos maiores nomes do sertanejo no país.

Entre os convidados, a mãe da artista, Dulce de Souza, esteve presente acompanhada do namorado, Ildo Lizot.