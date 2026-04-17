Paula Fernandes repete look de 2011 em gravação de novo projeto - Brazil News

Paula Fernandes repete look de 2011 em gravação de novo projetoBrazil News

Publicado 17/04/2026 09:27

Rio - A cantora Paula Fernandes gravou, na noite desta quinta-feira (16), em São Paulo, o audiovisual “30 e Poucos Anos”. Para o novo projeto, a artista optou por usar o mesmo figurino de seu primeiro audiovisual, o "Paula Fernandes Ao Vivo", lançado há 15 anos.