Rio - Vivi Noronha, ex de MC Poze do Rodo, afirmou que os filhos não tem notícias sobre o pai, que está preso, acusado de associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e exterior.
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A influenciadora comentou a situação ao responder o comentário de uma seguidora no Instagram. "Ela deve estar fazendo de tudo para as crianças não verem jornal e internet", escreveu a internauta. "Eles nunca tiveram acesso", afirmou Vivi.
Ela também curtiu outro comentário que dizia "essa garota nunca deixa as tempestades da vida molharem os filhos dela".
MC Poze do Rodo foi preso na Operação Narco Fluxo, da PF. As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
Além de Poze, o funkeiro Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, um dos mais famosos do Brasil, também foi preso, em São Paulo, suspeito de liderar o esquema criminoso. A ação aconteceu, de forma simultânea, em diferentes estados, além do Distrito Federal.