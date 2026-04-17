Vivi Noronha e MC Poze - Reprodução / Redes Sociais

Vivi Noronha e MC Poze Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/04/2026 08:21

Rio - Vivi Noronha, ex de MC Poze do Rodo, afirmou que os filhos não tem notícias sobre o pai, que está preso, acusado de associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e exterior.

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A influenciadora comentou a situação ao responder o comentário de uma seguidora no Instagram. "Ela deve estar fazendo de tudo para as crianças não verem jornal e internet", escreveu a internauta. "Eles nunca tiveram acesso", afirmou Vivi.

Ela também curtiu outro comentário que dizia "essa garota nunca deixa as tempestades da vida molharem os filhos dela".