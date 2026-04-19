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Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se emocionam com estreia da filha Títi na passarela
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Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se emocionam com estreia da filha Títi na passarela

Primogênita do casal fez seu primeiro desfile em evento de moda no Rio e recebeu apoio da família na plateia

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Rio - A estreia de Títi Gagliasso, de 12 anos, nas passarelas foi acompanhada de perto pelos pais, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que se emocionaram durante o desfile da filha no Rio Fashion Week. A apresentação aconteceu no sábado (18), no Píer Mauá, no Centro do Rio.

Na primeira fila, o casal acompanhou atentamente a entrada da filha na passarela. Durante a apresentação, Giovanna e Bruno reagiram com aplausos, sorrisos e gestos de incentivo. 
Títi desfilou pela Dendezeiro, apresentando um look da nova coleção da grife. A participação marca sua estreia nas passarelas, em um evento que reuniu nomes conhecidos da moda.

Além dos pais, os irmãos Bless, de 11 anos, e Zyan, de 5, também acompanharam o desfile e reagiram com entusiasmo. A avó materna, Débora Ewbank, chorou durante a apresentação, enquanto o avô, Roberto Baldacconi, assistiu à neta com orgulho.
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