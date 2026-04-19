Deborah Secco se posiciona após ataques à aparência e desabafa sobre 'pressão estética' - Reprodução / Instagram

Deborah Secco se posiciona após ataques à aparência e desabafa sobre 'pressão estética'Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 10:09

Rio - Deborah Secco usou as redes sociais neste sábado (18) para rebater críticas recentes sobre sua aparência. Alvo de comentários que questionavam o uso de photoshop em suas imagens, ela publicou uma série de vídeos nos Stories para esclarecer a situação e refletir sobre a chamada “pressão estética”.

Logo no início do desabafo, a artista destacou o apoio que recebeu de fãs e pessoas próximas. “Recebi tantas mensagens de carinho e de afeto de pessoas que, de fato me conhecem, sabem como eu sou, com todas as minhas qualidades e defeitos — que são muitos. Não sou uma pessoa de fazer esse tipo de vídeo, nem consumir dar importância a esse tipo de notícia/hate, mas queria mostrar para vocês a importância de uma boa luz”, afirmou.

Nos vídeos, Deborah aparece em diferentes condições de iluminação para ilustrar como a luz interfere na aparência. Em tom irônico, comentou: “Aqui, de frente para a janela, uma luz plena que me deixa bonita, não é? Photoshop! Assim de ladinho já vai ficando pior, mostra que eu tenho 46 anos. Meu Deus!”. Em outro momento, reforçou a crítica: “Se eu for para uma luz ruim, nem sei o que pode ser de mim, vão descobrir que eu tenho 46 anos. Mas em uma luz boa, parece até que eu uso Photoshop”.

A atriz também falou abertamente sobre a pressão estética ao longo da carreira. “Mas que fique claro que, há muitos anos, eu sofro com pressão estética, com essa cobrança em cima de mim. Mas há bons anos já, eu venho relaxando muito sobre isso. Já não uso filtro nos meus Stories, hoje estou com protetor solar com cor e um pouquinho de blush. Não tenho esse apego estético que as pessoas têm comigo e com a minha imagem”, disse.

Ao abordar o envelhecimento, Deborah foi direta: “Sou uma mulher com 46 anos, quero envelhecer. Vocês vão ter que me ver bem velhinha, porque não pretendo morrer tão cedo”. Ela também criticou o uso indevido de sua imagem por profissionais da área estética: “O que me chama atenção não são esses haters de internet, não. É um número de perfis sérios de médicos usando sem autorização a imagem de uma mulher, diminuindo essa imagem, diminuindo essa mulher para vender seus serviços, seus procedimentos, suas crenças. Que triste”.

A atriz ainda ressaltou que não vê necessidade de recorrer a esse tipo de estratégia para engajamento. “Ainda bem que para engajar eu não preciso usar a imagem de ninguém. Ainda bem que eu não estou preocupada em engajar, que eu ando preocupada em viver e ser feliz. Vou continuar minha viagem aqui sendo bem feliz. Um beijo de amor e de paz para todos!”, declarou.

Por fim, Deborah voltou a reforçar sua postura nas redes: “Voltei só para frisar que eu sempre apareço aqui sem filtro nos Stories. É claro que a gente faz muita publicidade, essas imagens são sim tratadas por profissionais, que são pagos e contratados para isso, para que entreguem essa imagem linda e super produzida. Mas eu tento sempre aparecer aqui sem filtro, às vezes sem maquiagem também, treinando, tentando sempre ressaltar a importância da gente gostar da gente, de quem a gente é, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, buscando sempre sermos a nossa melhor versão, se preocupando com a nossa saúde e desejando que a internet seja menos tóxica”.

As declarações surgem após a repercussão de uma entrevista recente da atriz, que viralizou nas redes sociais e motivou uma série de comentários sobre sua aparência.