Dira Paes e Alana Cabral - Roberto Filho / Brazil News

Dira Paes e Alana Cabral Roberto Filho / Brazil News

Publicado 21/04/2026 07:21

Rio - O elenco da novela "Três Graças", da TV Globo, se reuniu em um churrasco, nesta segunda-feira (20), no Rio. Intérpretes de Joélly e Lígia, Alana Cabral e Dira Paes marcaram presença na celebração e posaram juntinhas para fotos. Romulo Estrela, Pedro Novaes e Marcos Palmeira também participaram da resenha.

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O capítulo desta terça-feira (21) da novela, que tem previsão de chegar ao fim no dia 15 de maio, será cheio de amor e descobertas. Viviane perdoará Leo e os dois decidem morar juntos. Já Zenilda beija Rogério, e eles passam a noite juntinhos.

Focado em encontrar a neta de Gerluce, Paulinho conta a amada que Lena pode dar pistas sobre a bebê. No comando do tráfico da Chacrinha, Lucélia descobre que pegaram o dinheiro que ela havia escondido.

