Sthefany Brito contou susto na amamentação de Filippo - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito contou susto na amamentação de Filippo Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2026 08:35 | Atualizado 06/06/2026 09:04

Rio - Sthefany Brito relatou um momento angustiante enquanto amamentava o filho caçula, Filippo. A atriz percebeu sangue na boca do bebê, que veio ao mundo na segunda-feira (1°), e precisou de orientação médica para averiguar o estado de saúde do recém-nascido.

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"Estou no meu terceiro filho e a gente acha que tem experiência, mas é o que eu sempre falo: uma nova história, uma nova pessoa, um novo corpinho. É como se eu estivesse vivendo a maternidade pela primeira vez em algumas situações", iniciou ela.

A artista explicou o momento em que notou o fluido no rosto do menino. "Ontem, de madrugada, depois dele mamar, coloquei em pé para arrotar e notei um pouco de sangue no cantinho da boca dele. Nisso, entrei em desespero e queria entender de onde estava surgindo aquele sangue. Acendi a luz, revirei ele do avesso, olhei tudo e nada justificava aquilo".

Sthefany disse que a situação se repetiu quando amamentou Filippo durante a tarde. "No que eu o deitei para trocar, ele deu uma golfada e era puro sangue. Aí entrei em desespero, muito sangue mesmo, uma mão de sangue. Já estava em contato com a pediatra, aí ela falou: 'Vamos levar na maternidade e dar uma checada, não é normal'", afirmou.

Na ida à maternidade, a artista descobriu um machucado no seio. Mãe de Antônio Enrico e Vicenzo, ela destacou que a experiência não preparou ela para o susto. "A médica examinou e não viu nada de anormal ou que justificasse esse sangue, além de uma fissura no peito. Pensei eu que, mãe de terceira viagem, saberia diagnosticar as coisas. Ledo engano, meu amor. Nunca passei nada disso com Enrico nem com Vicenzo e nem tinha ouvido falar sobre isso", disse.

"Em momento nenhum, tinha visto sangue no meu peito. Claro, porque está na boca dele. Ou seja, tem algum machucadinho aqui que, quando ele faz a pega — a pega está superajustada, antes que falem alguma coisa —, tem alguma fissura ali que sai sangue. Então vai leite e sangue", completou Sthefany.