Zaynara lança versão de ’Quem Manda em Mim’ com Solange Almeida e amplia projeção nacional - Divulgação

Zaynara lança versão de ’Quem Manda em Mim’ com Solange Almeida e amplia projeção nacionalDivulgação

Publicado 14/06/2026 05:00 | Atualizado 15/06/2026 10:05

Rio - Aos 24 anos, Zaynara vive um dos momentos mais importantes da carreira. Depois de conquistar espaço em grandes festivais e se consolidar como um dos principais nomes da nova geração da música brasileira, a cantora paraense acaba relançar "Quem Manda em Mim", em parceria com Solange Almeida em ritmo de forró. A canção é um dos maiores sucessos da artista e ajudou a projetá-la nacionalmente.

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A colaboração surgiu após um encontro entre as duas artistas durante uma gravação do programa "Caldeirão com Mion", da TV Globo. "'Quem Manda em Mim' faz muito sucesso no Nordeste, e a Sol gosta dessa música e me convidou para gravar em versão forró. Topei na hora", conta.Para Zaynara, a parceria representa mais do que uma nova roupagem para o hit. "A Solange abriu muitos caminhos para artistas brasileiras ao longo dos anos, e poder dividir essa música com ela, do meu repertório, agora para o dela, é uma honra. É uma parceria que celebra a força feminina, a autenticidade e a capacidade que a música tem de unir histórias diferentes", afirma.Neste ano, a cantora foi anunciada como a única brasileira na lista global "Artists to Watch 2026", da Amazon Music, seleção que reúne artistas apontados pela plataforma como apostas para os próximos anos. "Foi uma surpresa maravilhosa e que me deixou emocionada ao saber que o meu trabalho e do meu time estavam na lista. Para mim é sempre um privilégio ver a música brasileira, em especial a feita no Norte, alcançar o mundo", vibra.O reconhecimento internacional é mais um capítulo de uma trajetória que começou em Cametá, no nordeste do Pará, e ganhou força em 2023, quando "Quem Manda em Mim" viralizou nas redes sociais. Segundo a artista, foi naquele período que ela percebeu que o Beat Melody poderia ultrapassar as fronteiras da região Norte. "Quando 'Quem Manda em Mim' começou a chegar em lugares onde eu nunca tinha estado, quando os vídeos passaram a viralizar e comecei a receber mensagens de pessoas de todo o Brasil, entendi que o Beat Melody tinha uma força muito maior do que poderia esperar até aquele momento", lembra.Apesar da projeção nacional, Zaynara faz questão de manter a cultura paraense como parte central de sua identidade artística. "Costumo dizer que levo o Pará comigo para onde eu for, porque é ali que tudo começou. Minha identidade, minhas referências musicais, minha forma de cantar, de me comunicar e de enxergar a vida foram construídas a partir das minhas raízes", explica.A cantora destaca que vê a música produzida no Pará como parte da diversidade cultural brasileira e acredita que seu trabalho ajuda a apresentar essas sonoridades para novos públicos. "A música feita no Pará é música brasileira, pertence a todos os cantos do nosso país, e tenho muito orgulho de poder mostrar essa riqueza cultural para públicos cada vez maiores", conta.Essa preocupação em preservar as origens também é reforçada pelos conselhos que recebeu de Joelma, uma das artistas que a apoiaram no início da carreira. "Eu admiro muito a Joelma e sou grata em receber conselhos dela. Um deles é manter as raízes e por perto as pessoas da equipe que estão ao meu lado desde o começo. E também uma frase que nunca esqueci: 'quanto mais é dado, mais é cobrado'".A valorização das raízes aparece também em "Delirar", EP lançado em maio deste ano. O projeto reúne seis faixas e aposta na mistura entre o Beat Melody e o Rock Doido, estilo popular no Pará. "O Rock Doido é algo muito presente no Pará e em que cada artista costuma construir sua própria identidade. Sempre trouxe em meus shows um momento Rock Doido e era algo que o meu público me pedia demais para poder curtir para além dos palcos", explica.O trabalho, que ganhou ainda uma versão audiovisual gravada em Belém, conta com a participação da Gang do Eletro na regravação de "A Destruidora". Além do lançamento do EP, a agenda da cantora inclui um retorno ao Rock in Rio. Depois de participar da edição de 2024, ela volta ao festival como convidada de Jota.pê. A apresentação deles acontece no dia 11 de setembro no palco Sunset."Volto com o mesmo friozinho na barriga e muito feliz pelo convite do Jota.pê, um artista que admiro demais. Da primeira vez que participei do Rock in Rio para agora, muita coisa aconteceu em minha carreira. Estou mais segura e com mais repertório. Vai ser um momento especial", afirma.