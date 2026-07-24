Ludmilla recebe a filha e a mulher no palco durante show no Rio - Reprodução do Instagram

Ludmilla recebe a filha e a mulher no palco durante show no RioReprodução do Instagram

Publicado 24/07/2026 06:51 | Atualizado 24/07/2026 07:12

Rio - Ludmilla, de 31 anos, realizou o show da turnê "Fragmentos: A Experiência", no Qualistage, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quinta-feira (23), e recebeu a família no palco. Mulher da artista, Brunna Gonçalves, e a filha Zuri, de 1 ano, fizeram uma participação especial durante a música "Paraíso", feita em homenagem a elas. O momento encantou os fãs que estavam na plateia.







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Além de protagonizar o momento em família, Brunna surpreendeu ao integrar o balé de Ludmilla. Em um momento da apresentação, as duas animaram a plateia com uma performance pra lá de sensual na música "5 contra 1".







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O espetáculo audiovisual também contou com participações especiais. Xamã dividiu os vocais com a artista em "Lud Session" e "Moça", enquanto Veigh marcou presença nos sucessos "Cheiro de Despedida" e "Talvez você Precise de Mim". Duquesa cantou "Energy" com a artista.

Lançado em novembro de 2025, "Fragmentos" mergulha no R&B contemporâneo com uma sonoridade sofisticada. "É um projeto muito pessoal, nasceu de um lugar de experimentação e coragem", conta Ludmilla.