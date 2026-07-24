Os Travessos - Reprodução do Instagram

Os TravessosReprodução do Instagram

Publicado 24/07/2026 07:57

Rio - Integrante de Os Travessos, o cantor Chorão está internado em uma clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo e pediu a ajuda financeira dos amigos e fãs para custear as despesas. Nas redes sociais, o grupo se manifestou sobre o afastamento temporário do músico, esclareceu o apoio dado ao artista na luta contra a doença e destacou a importância de estabelecer alguns limites profissionais.

"Durante muito tempo, escolhemos o silêncio para preservar a dignidade e a privacidade do nosso irmão Chorão. Acreditávamos que expor a gravidade de sua condição de saúde seria desrespeitoso. No entanto, o silêncio deu lugar a inverdades que agora precisamos esclarecer. O alcoolismo é uma doença grave, cruel e com forte componente hereditário — que atinge famílias inteiras por gerações. Sabemos que, para homens negros no Brasil, o estresse crônico e as barreiras no acesso à saúde mental tornam essa luta ainda mais dolorosa", diz o comunicado.

"A nossa história com o Chorão não começou ontem. São 30 anos de amizade, de caminhada e de desafios superados juntos na música. Por termos essa consciência e esse amor, o grupo Os Travessos e o escritório Dias Shows nunca soltaram a mão dele. Ao longo dos anos, financiamos tratamentos e clínicas de reabilitação (que foram interrompidos por decisão dele) e mudamos a rotina dos nossos camarins, retirando bebidas para evitar gatilhos — o que frequentemente gerava conflitos por conta das crises de abstinência que ele enfrentava", continua.

"No entanto, acolher a doença não pode significar a ausência de limites profissionais, o descumprimento de compromissos ou situações que comprometam a integridade da equipe e causem diversos transtornos. O afastamento temporário foi uma decisão dele. Seguimos cumprindo nossos compromissos e nossa agenda, em respeito ao nosso público e a todos que nos acompanham", concluiu.







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Vakinha online

Em vídeo publicado no Instagram, Chorão falou sobre a dependência do álcool e anunciou a criação de uma vaquinha online para custear seu tratamento. A meta é arrecadar R$ 30 mil; até o momento R$ 1.579,88 foram doados.

"Gente, alcoolismo é uma doença. É sério. E é algo que muita gente não tem coragem de tocar nesse assunto. Qualquer lugar que você for, vão te oferece uma bebida. E nosso camarim era cheio de bebidas. E em qualquer lugar: bebida, bebida. Só que isso não faz bem para ninguém. E ninguém tem coragem de falar", afirmou o artista.

"Depois que a rapaziada cortou os meus recursos financeiros, eu não tenho como pagar a minha internação e nem a minha medicação. Eu vou fazer uma vaquinha e vou precisar da ajuda de vocês. Que Deus nos abençoe e que a gente ajude todas as pessoas que passam por esse tipo de problema... A gente tem que ajudar qualquer pessoa que tenha esse tipo de problema. Minha mamãe morreu por isso. Tenho parentes que morreram por isso. Eu não quero ser mais um. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito", completou.