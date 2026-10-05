Flávia Alessandra celebrou aniversário da filha caçula - Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra celebrou aniversário da filha caçula Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2026 17:50

Flávia Alessandra se emocionou ao celebrar o crescimento da filha caçula, Olívia, que completou 16 anos nesta segunda-feira (5). A atriz compartilhou uma sequência de registros que mostra a transição da jovem, fruto do casamento com Otaviano Costa, da infância até a adolescência.

fotogaleria

"Ela é brisa da manhã com gosto de sol. Sorrisinho de Monalisa em alma sapeca. Minha filha... você é cheiro de flor com abraço gigante. Eu amo a forma como você leva a vida. Suas músicas, suas histórias e até sua redação. É lindo de ver a mulher que você tá se tornando, meu amor. Seu coração, seu olhar, seu cuidado com as pessoas... Feliz 16, Oli!", escreveu na legenda.

Além da caçula, Flávia Alessandra também é mãe de Giulia Costa, de 26 anos, do relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). A influenciadora fez uma publicação nas redes sociais para parabenizar a irmã.

"São quase 11 anos de diferença e, mesmo assim, você conseguiu e consegue ser minha melhor amiga, meu maior e melhor presente. Morro de saudade de morar junto com você. Você tá se tornando uma menina-mulher linda, sensível e inteligente. Morro de orgulho!", afirmou.

Segunda Filha



No "Pé no Sofá Pod", Flávia Alessandra fez uma revelação sobre a concepção de Olívia. A intérprete de Fábia em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, engravidou da caçula enquanto morava na casa dos pais durante reforma de sua residência. A atriz viveu junto dos familiares entre o fim de 2009 e início de 2010 após atraso na entrega do imóvel.

"A obra atrasou pra caramba e ficamos morando na casa dos meus avós. Foi a época em que minha mãe engravidou da Olívia", contou Giulia. "Na cama dos meus pais", completou a artista aos risos.

Raquel Costa, mãe de Flávia, deixou um comentário em vídeo divulgado nas redes sociais do podcast. "Que pena que a obra de vocês terminou após 6 meses e sua mãe já saiu daqui com barrigão da Oli e vivemos sem nenhum problema... é só ótimos papos e encontramos espaços para todos! E fazia minhas atividades e vocês também!", escreveu.